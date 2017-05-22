HASTANENİN İNŞAAT HALİNDEKİ 8 KATLI EK BİNASINDAKİ YANGIN AMATÖR KAMERADA

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Sinan BİLGİLİ / İstanbul

Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti... 8 katlı inşaat halindeki ek binanın izolasyon malzemelerinde başlayan yangın yaklaşık yarım saat sürdü.

Bu arada, binayı saran alevler bir çevre sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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AMATÖR KAMERA

-Binanın alev alev yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-İtfaye merdiveninden su sıkılması

-Hastanenin bahçesinde yaşanın hareketlilik

-Genel ve detaylar

22.05.2017 - 14.40 - Haber Kodu : 170522140

