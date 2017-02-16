HASTANEDEN KAÇAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ POLİSİN ATEŞ ALAN SİLAHIYLA ÖLDÜ

Haber - Kamera: Ersan SAN - Çağatay KENARLI/İstanbul

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü sırasında polisin elinden kaçan 2 hırsızlık şüphelisi yaşanan kovalamacının ardından ekipler tarafından gözaltına alınmak istendi. Bu sırada yaşanan arbedede polisin silahından çıkan kurşunun başına isabet ettiği şüphelilerden Ö.BT.(16) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer şüpheli ise gözaltına alındı.



SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE GETİRİLDİLER

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezindeki bir mağazadan hırsızlık yapmaya çalışan iki şüpheli suç üstü yakalandı. 2 hırsızlık şüphelisi, saat 16.15 sıralarında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere polis refakatinde hastaneye getirildi. Hastanedeki işlemler sırasında 2 şüpheli elleri kelepçeli durumda kaçmaya başladı.

POLİSİN SİLAHI ATEŞ ALDI

Polis hastane dışına çıkan şüphelilerin peşini bırakmayarak kovalamayı sürdürdü ve bir süre sonra 2 şüpheliyi de yakaladı. Şüphelilerin bu sefer de polis ekiplerine direnmesi üzerine arbede yaşandı. Şüphelilerin, polisin silahını almaya çalıştığı sırada silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun şüphelilerden Ö.B.T.'nin başına isabet etti. Ö.B.T ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yanındaki arkadaşı da polis merkezine götürüldü. Ö.B.T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Şüphelinin vurulduğu yer. yerdeki kan izleri

-Yakalanan diğer şüphelinin polis otosundaki görüntüsü

-Esenyurt devlet hastanesi

16.02.2017 - 18.05 Haber Kodu : 170216176