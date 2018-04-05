- HASTANEDEN BİR KADININ CENAZESİ ÇIKARILDI, OĞLU  GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın sırasında bir kadının cenazesi sedye ile dışarıya çıkarıldı. Hastane bahçesinde sedye üzerinde bekletilen cenazenin yanına gelen bir kişi gözyaşlarına boğuldu. Annesinin öldüğü öğrenen kişiyi sağlık personeli sakinleştirmeye çalıştı. Yaşlı kadının diyabet hastası olduğu ve ölümünün yangınla ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin sedyede bekletilmesi

-Yakınının gelmesi

-Ağlaması

-Gazetecilerin uzaklaştırılması

