Hastane mutfağında yangın çıktı, hastalar tahliye ediliyor

Cavit AKGÜN, MUĞLA () Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mutfak bölümünde çıkan yangın sonrası duman nedeni ile hastalar tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastaların tahliyesinden görüntüler
Cavit AKGÜN, MUĞLA () Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mutfak bölümünde çıkan yangın sonrası duman nedeni ile hastalar tedbir amaçlı tahliye ediliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------- Hastaların tahliyesinden...
13 Temmuz 2018 Cuma 18:15
Cavit AKGÜN, MUĞLA () Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mutfak bölümünde çıkan yangın sonrası duman nedeni ile hastalar tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastaların tahliyesinden görüntüler
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