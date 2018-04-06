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TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
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- HASTANE İÇİNDEKİ PANİK VE İTFAİYENİN YANGINA ULAŞTIĞI AN

- Hastane yangınından yeni görüntüler Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.  Hastanede dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede...

- HASTANE İÇİNDEKİ PANİK VE İTFAİYENİN YANGINA ULAŞTIĞI AN

- Hastane yangınından yeni görüntüler

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. 
Hastanede dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hastanenin dış cephesini sardı. Hastane içinde büyük panik yaşandı. Tedavi gösteren hastalar tahliye edildi. Yangın sırasında hastane içinde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir başka cep telefonu kamerası görüntünde ise itfaiyenin yangına hastane içinden ulaşması yer alıyor.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyenin alevlere hastane içinden ulaşması
-Hasta tahliyesi sırasında içeride yaşanan panik

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