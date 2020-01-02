HASTANE ÇALIŞANLARI ŞİKAYET ETTİ, AFAD VE İTFAİYE İNCELEDİ
Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,() Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde havalandırma sisteminden sızdığı öne sürülen gaz paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde hastanenin acil bölümde bazı çalışanlar...
Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,()
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde havalandırma sisteminden sızdığı öne sürülen gaz paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde hastanenin acil bölümde bazı çalışanlar boğazlarında yanma hissetti. Gaz sızıntısından şüphelenen çalışanlar hastaların kaldığı odaların kapılarını kapattı. Hastaneye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaz sızıntısının hissedildiği koridorun boşaltılmasının ardından AFAD ekipleri cihazlarla inceleme yaptı. Bir süre çalışma yapan AFAD ve itfaiye ekipleri hastaneden ayrıldı. Hastane yönetiminden konuya dair açıklama yapılmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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AFAD ekiplerinin hastaneye gelişi
Hastane içinden görüntü
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