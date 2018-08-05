 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi: 5 yaralı (2) - GENİŞ HABER

DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nın acil servisinde hasta yakınları arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Acil müdahale odası ve bir çok bölümde kavga sırasında hasar oluşurken,...

Hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi: 5 yaralı (2) - GENİŞ HABER

DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nın acil servisinde hasta yakınları arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Acil müdahale odası ve bir çok bölümde kavga sırasında hasar oluşurken, polis kavgayı havaya ateş açarak durdurdu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Merkeze bağlı bir köyde Cuma günü düğün sırasında havaya av tüfeği ile ateş açılması sonucu saçmalardan düğüne katılan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen bir kişinin yakınları, doktor ve sağlık ekibinin kalp krizi geçiren hastaya müdahale ettiği müşahade odasının kapısını zorlayarak açmaya çalışması ile tartışma başladı. Kapı açılmayınca yaralının yakınları müdahale edilmesi için kapıya vurmaya başladı. Kalp krizi geçiren hastanın yakınları ise, hastalarına müdahale edildiğini söyledi. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Hasta yakınları arasındaki sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavga, acil servisi adeta savaş alanına çevirdi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK OLAYI SAKİNLEŞTİRDİ 
Durumun bildirilmesi üzerine yetersiz kalan hastane güvenliğine destek olarak bölgeye polis ve jandarma sevk edildi. Kavganın devam etmesi üzerine bölgedeki polisler havaya ateş açmak zorunda kaldı. Bazı polisler ise tarafları sakinleştirmek için biber gazı kullandı. Silah sesleri üzerine kavgaya karışanların bir kısmının da yaralı olarak kaçarken, kavgada 5 kişi de yaralandı. Yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Polis olaya karışan ve tedavisi bitenlerin bir kısmını gözaltına alırken, kavgaya karışan ve yaralı olarak kaçanların yakalanması için  de geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Hastane kamerası
-Hastane önündeki kavga
-Polisin gaz sıkması
-Hastane koridoru
-Koridorda çıkan kavga 
-Genel görüntüler
-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar