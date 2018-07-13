Hasan Hüseyin Halisdemir: Şehit aileleri olarak idam istiyoruz

GAZİANTEP'te 15 Temmuz Şehitleri Anma programına katılan şehit kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit aileleri olarak idam istediklerini söyledi.



Şahinbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma programına, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehit Ömer Halis Demir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şehit Seyit Ahmet Çakır ve Mehmet Demir'in aileleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran ve ardından şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit ailelerinin idam istediğini söyledi. Baba Halisdemir, "Biz şehitlerimiz için bu hainlerin idam edilmesini istiyoruz. Bunlara 15- 20 sene ceza verilmiş, müebbet verilmiş, bunlar olmaz Biz idam istiyoruz. Eğer bu devlet bizim içimizi ferahlatmak istiyorsa bunların idam olması lazım. Bunlar bir gün ölecek fakat Türk milletinin karşında sehpaya çıkarılıp asılırsa daha iyi olur. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiğinde, gelecek yeni insanlar olacak, belki de bunları geri bırakacaklar. O nedenle bütün şehit aileleri; vatanına, milletine sahip olmayan kişilerin idam edilmesini istiyoruz" dedi.

Şiir dinletisi ve sinevizyon gösterimi yapılan program şehit ailelerine Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve çiçek verilmesinin ardından sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- Şiir okunması

- Hasan Hüseyin Halisdemir ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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