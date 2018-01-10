HARP AKADEMİLERİ DAVASININ 21. DURUŞMASI TAMAMLANDI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi gecesi Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak askeri cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu 1'i firari 5'i tutuksuz 122 kişinin yargılandığı davanın 21. duruşması yapıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunduğu duruşma salonunda görülen davaya sanıkların sorgusuna devam edildi.

Harp Akademileri Komutanlığı'nda öğrenci subay olan tutuklu sanık eski Üsteğmen Selim İnanç, darbe gecesi lojmanda iken "Çağırma planı" üzerine birliğine geri döndüğünü, arkadaşlarının durumun karışık olduğu yönünde kendisine bilgi verdiğini söyledi. Ne olduğunu bilmediği için tedirginlik yaşadığını söyleyen İnanç, suçlandığı Whatsapp mesajlarının suç unsuru içermediğini savunarak, "76. dönem subayların olduğu guruba, 'gel diyen olursa yanına gitmeyin' diye yazmışım. 16 Temmuz'da da 'Belediye araçları nizamiye kapısını kapatmış' yazmışım. Lojmanın penceresinden dışarıya baktığımda nizamiye kapısının kapatıldığını gördüm. Çocuklu aileler ve acil işleri olanlar için yazmıştım. Yazmış olduğum mesajların ne amaçla yazıldıkları ortada ve suç teşkil etmiyor" dedi.

Tutuklu sanık Yarbay Adem İncilki de suçlamaları kabul etmeyerek, aramalarda ele geçirilen 1 ABD dolarının da yurt dışı gezilerden kaldığını, hatıra olarak sakladığını söyledi.

Sorguları yapılan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep ettiler. Duruşma yarın sabah sanıkların sorgusu ile sürecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 841 sayfalık iddianamede, dönemin Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ve Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari, 5'i tutuksuz toplam 122 asker sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti "suçtan zarar gören", aralarında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu ile dönemin Deniz Harp Akademisi Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem'in bulunduğu 12 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

ÜÇER KEZ MÜEBBET HASİP CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYORLAR

Bütün sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

