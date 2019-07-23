Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

HARBİYE AÇIK HAVADA 4. KEZ EBRU GÜNDEŞ RÜZGARI ESTİ

 Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL,() Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda 4. Kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.  Fizy sponsorluğunda düzenlenen ve 3 gün sürmesi planlanan...

HARBİYE AÇIK HAVADA 4. KEZ EBRU GÜNDEŞ RÜZGARI ESTİ

 Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL,()

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda 4. Kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.  Fizy sponsorluğunda düzenlenen ve 3 gün sürmesi planlanan açık hava konserleri hayranlarının yoğun ilgisi üzerine 5 güne uzatıldı. Gündeş'i 4. konserinde sevenleri yalnız bırakmadı.

Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' şarkısıyla başladığı konser, 2015 yılının en çok satan 2. Albümü olma özelliğini taşıyan ve albümün de çıkış parçası olan “Araftayım" devam etti.

“SİZ DE EN AZ BENİM KADAR MUTLU OLUN"

Gündeş, “Bu gece bizim dördüncü gecemiz. Harbiye'de inanılmaz üç gece yaşadık. Çok alkışlıydı, çok eşlikliydi. Umut ediyoruz, bu gece siz de bize eşlik edersiniz. Bizi alkışlarsınız. Çok özledim bensizi, umut ediyorum siz de beni özlemişsinizdir. Hoş geldiniz. Biz anlar öncesinden 'Ebru doldu, yer yok' dendiği zaman yaşadığım mutluluğu siz izah edemem. Siz de en az benim kadar mutlu olun hayatınızda bana yaşattığınız mutlulukla. Eski yeni Ebru Gündeş şarkılarından oluşan bir repertuar olacak. Bakalım istediklerinizi, aradıklarınızı bulabilecek misiniz? Bulamazsanız artık seneye mi inşallah? Hadi bakalım, tekrar hoş geldiniz" diyerek seyircisini selamladı.

Ebru Gündeş ile başlayan Fizy Harbiye Açıkhava Konserleri serisi 24 Temmuzdan itibaren Turkcell Yıldızlı Geceler Açıkhava konserleriyle devam edecek. Turkcell Yıldızlı Geceler Açıkhava konser serisinin açılışını Berkay gerçekleştirecek.

 

 Görüntü Dökümü:

 --------

 -Dinleyicilerden detaylar

 -Ebru Gündeş'in sahne performansı

 -Ebru Gündeş'in konserinden parçalar

 -Ebru Gündeş'in konuşması

 -Genel ve detaylar

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.