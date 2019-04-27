HARAMİDERE’DE FRENİ BOŞALAN MİDİBÜS 3 ARACA ÇARPTI: 5 YARALI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,()

Haramidere'de Kuran kursu öğrencilerini taşıyan tur midibüsünün freni boşalınca önünde seyreden 3 araca çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada, TEM Bağlantı yolu Beylikdüzü yönü yaklaşık 1 saat kapalı kaldı.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Esenyurt’ta TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü yönünde meydana geldi. İddiaya göre, geziden dönen bir Kuran kursunun öğrencilerini taşıyan midibüsün freni boşalınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Midibüs önünde giden bir otomobil, taksi ve kamyonete çarptı. Yaklaşık 250 metre ileride Avcılar yol ayrımı yakınlarında güçlükle duran midibüsün çarptığı araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ardından yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken itfaiye ekipleri de olay yerinde kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı. Ön tarafı hasar gören midibüs şoförü gözaltına alınırken, TEM bağlantı Yolu Beylikdüzü yönünde yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Kazanın etkisi ile şok geçiren Kuran kursu öğrencileri midibüsün yanından uzaklaştırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

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Kazanın olduğu yer

Kazaya karışan araçlar

Polis ekiplerinin çalışması

Sağlık ekiplerinin çalışması

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar