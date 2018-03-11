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HAMİLE KEDİYİ YERE VURARAK TEKMELEDİ 

  Haber: İstanbul Bağcılar'da hamile bir kedinin yere vurularak tekmelenmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.  Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz hafta Bağcılar'da meydana geldi. Öğlen saatlerinde yoldan geçen...

HAMİLE KEDİYİ YERE VURARAK TEKMELEDİ 

 

Haber: İstanbul
Bağcılar'da hamile bir kedinin yere vurularak tekmelenmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 
Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz hafta Bağcılar'da meydana geldi. Öğlen saatlerinde yoldan geçen bir kişi bir süre sonra geri gelerek bir iş yerinin önündeki kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürüyor. Burada kediyi yere vuran kişi ardından tekme atıyor. Saldırgan kaçarken bir süre sonra kendine gelen kedi kaçarak uzaklaşıyor. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Zanlının geçişi
-Geri dönerek kediyi alması
-Ara sokakta yere atıp tekmelemesi
-Kaçması
-Detaylar
 

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