HALKALI'DA KERBELA ŞEHİTLERİNİ ANMA ETKİNLİKLERİ
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL Hazreti Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1380. yıl dönümünde Halkalı'da tören düzenlendi. Matem için siyah elbiseler giyen yüzlerce vatandaş etkinlik alanını doldurdu. Caferilik...
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL
Hazreti Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1380. yıl dönümünde Halkalı'da tören düzenlendi. Matem için siyah elbiseler giyen yüzlerce vatandaş etkinlik alanını doldurdu.
Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1380. yıl dönümünde Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye Caferileri Lideri ve CAFERİDER Onursal Başkanı Selahattin Özgündüz, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ve yüzlerce vatandaş katıldı. Etkinlikler sabah saatlerinde Zeynebiye Caddesi'nde yüzlerce vatandaşın buluşmasıyla başladı. Etkinlik alanına girişlerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar üzerleri aranarak etkinlik alanına alındı. Yasın sembolü olarak siyah elbiseler giyen vatandaşlar, Kerbela şehitleri için ağıt yaktı.
"HÜSEYİN'İN ŞAHSINDA BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZE SELAM OLSUN"
Törende konuşan Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Kerbela'da yaşanan olayları anlattı. Özgündüz, “Hüseyin vicdandır. Müşterek vicdandır. Selam olsun Hüseyin'e, Hüseyin'in şahsında bütün şehitlerimize, Kerbela şehitlerine, yare ensarına, evladına, bacılarına, kardeşlerine ve ensarına" dedi.
Görüntü Dökümü:
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- Zeynebiye Caddesindeki etkinlikler
- Gösteri merkezindeki vatandaşlar
- Selahattin Özgündüz'ün konuşması
- Genel ve detay görüntüler
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