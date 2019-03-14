Haliç Üniversitesinde Tıp Bayramı kutlandı

İSTANBUL,() - SAĞLIK çalışanları son dönemde şiddet olaylarıyla gündemden düşmüyor. İzmir Tabip Odası'nın yaptığı bir araştırma her iki 2 doktordan birinin meslek hayatında şiddetin hedefinde olduğu bildirildi. Tüm bunların gölgesinde bu sene 100'üncü yılına ulaşan ve sağlık alanında çalışanların en önemli günleri arasındaki Tıp Bayramı, Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Türkiye'de 2017 yılı TÜİK verilerine göre tıp hekimi sayısı 149 bin 997 olarak kaydedildi.Sağlık çalışanları son dönemde şiddet olaylarıyla da gündeme geliyor. 2018 yılında 12 bin şiddet olayına maruz kaldıkları belirtildi. İzmir Tabip Odası'nın 600 doktorla gerçekleştirdiği anket sonuçları ise bu gerçeği gözler önüne serdi. Ankete katılan her 2 doktordan biri meslek ayatında şiddete hedef olduğunu ifade etti.

Tüm bunların gölgesinde bu sene 100'üncü yılına ulaşan ve sağlık alanında çalışanların en önemli günleri arasındaki Tıp Bayramı, Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Etkinliğe Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Vural, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Altaş ve Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı.

Tıp Bayramı'nın 14 Mart'ta kutlanmasının nedeninin Türkiye'de tıp fakültesinin 14 Mart tarihinde açılması olduğunu söyleyen Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kut Sarpyener, "Tıp mensubu olmak büyük bir ayrıcalık. Biz insanların içini görüyoruz. Herkes dışını görüyor. Onun için tıp mensubu olmak önemli bir şey. Hem doktorları bir araya getirmek hem de insanlara bir kez daha tıbbiyenin önemini hatırlatmak için böyle bir bayram bütün uluslar için çok faydalıdır" dedi.

TÜRKİYE'DE SAĞLIK BÜTÇESİ YÜZDE 2'DEN 8'E YÜKSELDİ

"Almanya'da sağlık bütçesi Almanya'nın bütçesinin yüzde 39'unu kapsıyor" diye konuşan Prof. Dr. Kut Sarpyener , "Türkiye'de ise hükümetin sayesinde eskiden yüzde 2 olan bu bütçe, yüzde 8'lere çıktı. Dolayısıyla sağlığa ve tıpçılara ne kadar önem verirsek o kadar ileri gideriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi sınıf öğrencisi Berfin Akdemir'e Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman EREN tarafından doktorluğun simgeleri arasında sayılan steteskop takdim edildi. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.