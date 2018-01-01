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HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ertan KILIÇ / İstanbul Haliç Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında iki aylık hamile olduğu öğrenilen kadın yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirnekapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza,...

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ertan KILIÇ / İstanbul
Haliç Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında iki aylık hamile olduğu öğrenilen kadın yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirnekapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, Haliç Köprüsü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ani şerit değiştirerek süratli seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile aynı istikamette ilerleyen Halil K. idaresindeki 34 HG 1372 plakalı araç arkadan çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan ve iki aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadın yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın araçta bulunan arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirnekapı istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı, bir süre yoğunluk yaşandı. 

"KARISI HAMİLEYKEN O HAREKET YAPILIR MI?"
Kazanın görgü tanığı bir sürücü, "180 Km hızla bana makas attı. 15-20 saniye sonra kazayı gördüm. Bende kaza yapıyordum, sağa kırdım geçtim. Karısı hamileyken o hareketi yapar mı? Vicdan olur insanda. Böyle bir şey olamaz. Araçta 5 kişilerdi" diye konuştu.  
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlardan detay görüntü
-Yaralı kadının yerden yatması
-Kocasının kadının başından beklemesi
-Trafikten görüntü
-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi
-Sağlık ekiplerinin hamile kadına müdahalesi
-Yaralı kadının ambulansa alınması
-Sürücü ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar 

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