HALE SOYGAZİ'NİN ANNESİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ, ADLİ TIP RAPORU İDDİAYI YALANLADI

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-ÜNLÜ oyuncu Hale Soygazi'nin, bir televizyon programında oğlu olduğunu söyleyen Murat Şar'a açtığı 1 liralık manevi tazminat davasında beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına geldi. Rapora göre Hale Soygazi ile Murat Şar'ın biyolojik bağı olmadığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Hale Soygazi Belge, bir televizyon programında annesinin Hale Soygazi olduğunu söyleyen Murat Şar'a 1 TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Davaya bakan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı Hale Soygazi Belge'nin talebi doğrultusunda dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yolladı. Mahkeme, DNA örnekleri alınması amacıyla hem Soygazi'yi hem de Şar'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Hem Hale Soygazi Belge hem de Murat Şar'ın DNA örnekleri üzerinden inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, hazırladığı raporu mahkemeye yolladı. Rapora göre Murat Şar ile Hale Soygazi'nin biyolojik bağının olmadığı ortaya çıktı.

Adil Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümü ise şöyle:

"Murat Şar'a ait DNA profili ile anne olduğu iddia edilen Hale Soygazi Belge adli şahıslara ait DNA profillerinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre anne olduğu iddia edilen Hale Soygazi Belge'nin, Murat Şar'ın biyolojik anneliği reddedildi."

Görüntü Dökümü:

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-Hale Soygazi'nin arşiv görüntüsü