Hakkari’den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak açılan taciz ateşi sonrası şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” ifadeleri kullanıldı.