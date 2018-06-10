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Hakkari kırsalında mühimmat ele geçirildi

TÜRK Silahlı Kuvveleri (TSK), Hakkâri/Merkez Kavaklı kırsalında, icra edilen arazi aramasında 500 Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 70 EYP düzeneği, 20 kg Amonyum Nitrat, iki jeneratör, bir ekmek fırını, üç hilti ve muhtelif yaşam...

Hakkari kırsalında mühimmat ele geçirildi
TÜRK Silahlı Kuvveleri (TSK), Hakkâri/Merkez Kavaklı kırsalında, icra edilen arazi aramasında 500 Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 70 EYP düzeneği, 20 kg Amonyum Nitrat, iki jeneratör, bir ekmek fırını, üç hilti ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. 

TSK'nin sitesinden yapılan açıklamada, Hakkari/Dağlıca bölgesinde, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği; bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet şarjörü, iki adet el bombası ve bir adet el telsizin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Hakkâri/Şemdinli ve Hakkâri/Yüksekova kırsal alanlarında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında üç adet el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği vurgulandı.

TSK, Hakkâri/Merkez Kavaklı kırsalında, icra edilen arazi aramasında 500 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 70 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 kg Amonyum Nitrat, iki adet jeneratör, bir adet ekmek fırını, üç adet hilti ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

 

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