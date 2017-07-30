Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

Hakkari'den acı haber; 1 asker şehit

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde nöbet değişimi sırasında yanlışlıkla açılan ateşle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er 26 yaşındaki Semih Akyıldız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 

Hakkari'den acı haber; 1 asker şehit

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde nöbet değişimi sırasında yanlışlıkla açılan ateşle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er 26 yaşındaki Semih Akyıldız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit askeri Akyıldız'ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya gönderildi.

Olay, Hakkari- Van karayolu emniyetini almak için Çukurca İlçesi Testere Mevkii'nde konuşlanan birliklerde dün akşam personel değişimi sırasında meydana geldi. Nöbeti bitiren askerler mevzileri terk ederken, aynı birlikteki başka asker 'bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma yapıldığını' sanıp yanlışlıkla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sözleşmeli er Semih Akyıldız ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sözleşmeli er Akyıldız, doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

Şehit sözleşmeli er Semih Akyıldız için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı'nda uğurlama töreni yapıldı. Törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Yüksekova  3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Şehit sözleşmeli er Semih Akıldız'ın cenazesi  okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya uğurlandı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314