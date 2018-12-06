HAKKARİ'DE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre Hakkari Yüksekova'da 3.7 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. saat 17.312deki depremin derinliği 14.22 kilometre olarak ölçüldü.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
HAKKARİ ()
AFAD verilerine göre Hakkari Yüksekova'da 3.7 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. saat 17.312deki depremin derinliği 14.22 kilometre olarak ölçüldü. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR HAKKARİ ()
06 Aralık 2018 Perşembe 17:43
AFAD verilerine göre Hakkari Yüksekova'da 3.7 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. saat 17.312deki depremin derinliği 14.22 kilometre olarak ölçüldü.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
HAKKARİ ()
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