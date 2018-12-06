HAKKARİ'DE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (EKİYLE YENİDEN)

AFAD verilerine göre Hakkari Yüksekova'da 3.7 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Saat 17.31'deki depremin derinliği ise 14.22 kilometre olarak ölçüldü. Yüksekova'da kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.
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HAKKARİ ()
AFAD verilerine göre Hakkari Yüksekova'da 3.7 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Saat 17.31'deki depremin derinliği ise 14.22 kilometre olarak ölçüldü. Yüksekova'da kısa süreli panik yaşandığı bildirildi. GÖRÜNTÜ...
06 Aralık 2018 Perşembe 17:46
AFAD verilerine göre Hakkari Yüksekova'da 3.7 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Saat 17.31'deki depremin derinliği ise 14.22 kilometre olarak ölçüldü. Yüksekova'da kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.
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