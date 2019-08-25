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Hakkari'de 1 asker şehit oldu

  Hakkari'nin Çukurca bölgesinde, önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerin, PKK'lı teröristler...

GÜNDEM 24.08.2019, 18:21
Hakkari'de 1 asker şehit oldu

 

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde, önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerin, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu aktarıldı.

Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.


Haber: ANKARA, ()

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