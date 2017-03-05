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Hainlere büyük operasyon

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde başlatılan ve son yılların en büyüğü olarak ifade edilen operasyona 7 bin jandarma, 600 Özel Harekat polisi ve 559 geçiçi köy korucusun iştirak ettiğini bildirdi.

Hainlere büyük operasyon

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan Örtülü, Tuzlaköy, Hedik, Kıralan, Yamaçlı, Dernek, Saydamlı, Bayırlı, Yalımlı, Akçabudak, Kılıçlı, Ulucak, Yorulmaz, Baharlar, Yaprakköy, Yünlüce, Güldiken ve Üçdamlar sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5 Mart 2017 günü saat 07.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi.


LİCE' DE SON YILLARIN EN BÜYÜK OPERASYONU BAŞLADI

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı 18 köyde dün sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra, bölgede son yılların en büyük operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 4 tabur asker 17 helikopter ile operasyonun gerçekleştirileceği noktalara indirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde başlatılan ve son yılların en büyüğü olarak ifade edilen operasyona 7 bin jandarma, 600 Özel Harekat polisi ve 559 geçiçi köy korucusun iştirak ettiğini bildirdi. Ayrıca operasyonda 33 kopra, 35 kirpi, 16 ejder ve Land Rover tipi araçların kullanıldığını belirtildi.

 

 

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