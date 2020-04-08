Hain PKK'lı teröristler 5 vatandaşı öldürdü

PKK'lı teröristler dünyada yaşanan Koronavirüse rağmen hainliklerini bırakmıyor. Teröristlerin tuzakladığı bombanın patlaması sonucu odun toplamaya giden 5 köyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Hainlerin tuzağı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde patladı. Konuyla ilgili açıklamaya yapan İçişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Bakanlığın twitter sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.

Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır."