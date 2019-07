HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ AÇILDI(Müzeden görüntülerle)

* 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı. Müzede Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in beresi ve kaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN TÜRK ekranlarında canlı yayında çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait telefon, Gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet eden motosiklet kaskı, gazilerin ve şehitlerin eşyaları yer alıyor.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,()

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki programının ardından 15 Temmuz Anıtı'nın bulunduğu noktaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada 'Hafıza 15 Temmuz' müzesinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan'a açılış töreninde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altın, Ak Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Yapılışı yaklaşık 1,5 yıl süren ve 15 Temmuz'un 3. Yıldönümünde açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde, 15 Temmuz 2016 da şehit olanların isimlerinin ve hayatlarının anlatıldığı bir bilgi ekranı, aynı gecede kullanılan mühimmatlar, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in beresi ve kaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN TÜRK ekranlarında canlı yayında çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait telefon, Gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet eden motosiklet kaskı, Şehitlerin ayakkabıları gibi 15 Temmuz 2016 gecesinde kullanılan, gazilerin ve şehitlerin eşyaları yer alıyor.

7 DEN 70'E HERKES MÜZEYE AKIN ETTİ

Müzeyi ziyaret eden Dursun Soylu, “Müzede şehitlerimizin kalıntıları var. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Beni müzede en çok etkileyen, tankın geçmiş olduğu arabaydı. Ben askerliğimi Diyarbakır'da Tankçı olarak yaptım. Yani bilmiyorum. Görünce içim bir soğuk olmuş gibi bir şey oldu. Değişik bir his oldu" şeklinde konuştu. Mesut Çevikbaş, “Müzeyi gezdik çok güzel şeyler var. 15 Temmuz'da kalan hatıraları yeniden canlandırdık. Dünyada olan biten her şeyi gördük. Duygulandık" dedi. Müzeye ailesiyle gelen Ecem Erva Soylu, “Müzeyi gezdim. Çok güzel. Darbeleri anlatıyorlar. Vatanları anlatıyorlar. Muhammet Mustafa Yavuz, “İzlediğim film sahnesi vardı, belgeseli. İzlemediğim şeyleri burada gördüm. Bayağı etkilendim. Değişik duygular. Anlatılmaz yaşanır" ifadelerini kullandı.

Seval Okyay, “Beğendim. Güzel düşünülmüş. Belgesel vardı. O geceyi anlatan bir belgesel vardı. İzlerken o geceyi yaşıyor insan. Altta şehitlerimizin hayatlarını anlatan bir bilgisayar düzeneği kurmuşlar. Her birinin üstüne tıklayıp okuyamadım ama okuduğum her bir yaşam hikayesi beni derinden etkiledi. Şehit olamazsın diyorlar, adam şehit oluyor. Bu ülke için bir daha olsa bir daha çıkarız. Bir daha olsa ki Allah izin vermesin ve olmasın. Kesinlikle istemeyiz. Ama bir daha olsa köprüye çıkarız, bir daha şehit oluruz bu ülke için. Ben bu bayrağın altında yaşıyorum. Bu bayrağın altında yaşamaya da devam edeceğim. Devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------

-Müzeden detaylar

-Bilgi ekranına bakanlar

-15 Temmuzda kullanılan mühimmatlar

-Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in beresi ve kaması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN TÜRK ekranlarında canlı yayında çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait telefon

-Gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet eden motosiklet kaskı

-Şehitlerin ayakkabıları

-Tankın ezdiği araç

-Müzeyi gezen insanlardan detaylar

-Röportajlar