HABER TAKİP GÜNDEMİ

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14.00/19.00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül töreni ile 6. Necip Fazıl Ödülleri törenine katılacak. İstanbul Kongre Merkezi, Haliç Kongre Merkezi 10.30 Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
GÜNDEM 21.12.2019, 10:16
14.00/19.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül töreni ile 6. Necip Fazıl Ödülleri törenine katılacak. İstanbul Kongre Merkezi, Haliç Kongre Merkezi
10.30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması" programına aktılacak. Bakırköy Hilton Otel
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|16
|25
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|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
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|15
|22
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|16
|21
|10. Balıkesirspor
|15
|20
|11. Altay
|15
|20
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. İstanbulspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
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|11
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|15
|11
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|9
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|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
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|35
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|17
|29
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|17
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|25
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|17
|25
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|17
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|17
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|17
|19
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|17
|19
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|17
|18
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|12
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|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
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|17
|28
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|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
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|18
|24
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|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|18
|19
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|17
|15
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|17
|14
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|17
|10
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|17
|10