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HA İSTANBUL- BEBEK BİSKÜVİSİ KUTUSUNDA 14 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

 D Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geçtiğmizi çarşamba günü yaptığı çalışmalarda durumundan şüphelendiği Suriye uyruklu A.R.A.(26) ve M.K.K.(20)'yı...

HA İSTANBUL- BEBEK BİSKÜVİSİ KUTUSUNDA 14 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

 D



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geçtiğmizi çarşamba günü yaptığı çalışmalarda durumundan şüphelendiği Suriye uyruklu A.R.A.(26) ve M.K.K.(20)'yı durdurarak valizlerinde arama yaptı. Ekipler şüphelilerin valizlerinde bulunan bebek bisküvisi kutusunda 2 kilo 686 gram ağırlığında 14 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu A.R.A. ve M.K.K., Otogar Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin valizde arama yapması ve bebek bisküvisi kutusunda uyuşturucu hapları bulması görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin valizi incemelesi

-Valizden çıkan bebe bisküvisi kutusu

-Kutuda bulunan uyuşturucu haplar

-Genel ve detay görüntüler



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