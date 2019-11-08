GÜZELLİK KRALİÇESİ YENİDEN YARGILANIYOR
Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, Uluslararası güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve güzellik kraliçesi seçilen Sibel Demiralp'in de aralarında bulunduğu sanıkların, "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"...
Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,
Uluslararası güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve güzellik kraliçesi seçilen Sibel Demiralp'in de aralarında bulunduğu sanıkların, "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kredi kartını kötüye kullanma" suçlarından 13 yıl hapis cezası aldığı davada, tarafların İstinaf Mahkemesi'ne başvurmasının ardından yargılamaya yeniden başlandı.
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Sibel Demiralp'in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, müşteki H.F ve taraf avukatları katıldı.
TARAFLAR İSTİNAFA BAŞVURDU
Sibel Demiralp ile 5 sanığın, işadamı H. F.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek, şantaj yaptığı gerekçesiyle 2018 yılında 3 ayrı suçtan 13 yıl hapis cezası aldığı davanın, 2018 yılında karara bağlanmasının ardından taraflar İstinaf Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuşlardı.
"MÜŞTEKİ H.F'NİN MADDİ KAYBI KARŞILANSIN"
Kararın bozulmasının ardından başlanan yargılamada, işadamı H. F.'nin avukatı, H.F'nin maddi kaybının karşılanmasına yönelik taleplerini dile getirdi.
TUTUKLULUK DEVAM
Mahkeme heyeti, sanıkların müşteki H. F.'ye bin 925 TL ve 660 dolar ödemesine karar verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5