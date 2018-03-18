GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

*Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insan adeta insan seli oluştu.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL

Hava sıcaklığı bugün İstanbul'da 19-20 derecelere çıktı. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular sahil kesimlerine ve yeşil alanlara akın etti. Taksim İstiklal Caddesi’nde ise adeta insan seli oluştu.

Pazar gününü bahar güneşinde bir gezintiyle değerlendirmek isteyenler sahil kenarlarına akın etti. Beşiktaş’ta kimileri yeşil alanlarda oturmayı tercih ederken kimileri ise boğaza karşı oturarak manzaranın tadını çıkardı. Beşiktaş-Kadıköy motor iskelesinde ise yoğunluktan adım atacak yer kalmadı. Anadolu yakasına geçmek isteyenler uzun süre oluşan kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde insan adeta insan seli oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Beşiktaş motor iskelesinden görüntü

-Yoğunluk nedeniyle sırada bekleyenler

-Beşiktaş sahilinden görüntü

Oturanlar ve fotoğraf çektirenler

-Kabataş sahilinde yeşil alanda oturanlar

-Taksim Meydanı'ndan görüntü

-İstiklal Caddesi'nden görüntü

-Genel ve detaylar

