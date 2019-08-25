GÜVERCİN YEMLERKEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Haber- Kamera:Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()

Şişli'de, ikamet ettiği apartmanın çatı katında güvercinleri yemleyen Sevda G., yaklaşık iki metre yükseklikten boşluğa düşerek yaralandı. Sevda G., itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye sevk edildi.

İnönü Mahallesi, Küçük Bayır Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanda ailesi ile birlikte yaşayan Sevda G., teraslı çatı katında beslediği güvercinleri yemlemek üzere akşam saat 20.30 sıralarında çatıya çıktı. Burada bir süre vakit geçiren Sevda G., henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, yaklaşık iki metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. Durumu fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kadını düştüğü yerden çıkararak, sedye ile ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Sevda G., ambulans ile Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

·Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri

·Mahalle sakinleri

·Kadının ambulansa taşınması

-Genel ve detay görüntüler