Güvenlik sektöründen COVID-19’a karşı teknoloji hamlesi

Pandemi sonrası düzenlenecek ilk ulusal güvenlik etkinliği olan Milipol Katar’da koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan ulusal sağlık krizlerine yönelik sınır ötesi sağlık teknolojileri sergilenecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, sağlık teknolojilerinde çok hızlı bir dönüşüm yaşanmasını sağladı. Pandemi sonrası düzenlenecek ilk ulusal güvenlik etkinliği olan Milipol Katar’da COVID-19 sonrasında ortaya çıkan güvenlik ihtiyacına göre tasarlanmış teknolojiler öne çıkacak. Milipol Etkinlik Direktörü Marie Lagrenée, “Bir dizi yeni sınır ötesi sağlık teknolojilerinin piyasaya sürülmesi ile birlikte ulusal sağlık ve güvenlikle ilgili endişelerin azalacağını öngörüyoruz” dedi.

Doha’da 26-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Orta Doğu’nun önde gelen ulusal güvenlik ve sivil savunma etkinliği Milipol Katar, sektörün en önemli şirketlerini buluşturmaya hazırlanıyor. Etkinliğinin katılımcı listesinde İskandinavya, Avrupa, İngiltere, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Hindistan Alt Kıtası’ndaki kurum ve kuruluşlar bulunuyor. Fuar’a Türkiye’den Ares Tersanecilik, Canovate Ballistic, ve Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. katılımını bildiren şirketler arasında yer aldı.

COVID-19 nedeniyle sağlık alanında güvenlik ve teknoloji ihtiyacının ortaya çıktığını aktaran Milipol Etkinlik Direktörü Marie Lagrenée, şunları söyledi: “Tıp dünyası bir yandan aşı bulunması için çalışırken, güvenlik teknolojileri de sınır ötesi sağlık teknolojileri geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bu süreçte FIFA Dünya Kupası 2022 gibi büyük uluslararası etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak ele alınması gereken konu başlıklarını masaya yatıracağız.” Lagrenée, ulusal güvenlik ve sivil savunma sektörlerinden ve ekipman, ürün ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren önde gelen birçok markanın fuara katılacağını teyit ettiğini söyledi.

Milipol Katar Fuarı’nda sektörün artan zorlukları ve fırsatları üzerine paneller, vaka çalışmaları ve tartışmalar yapılacak. Etkinliğin 200'den fazla katılımcıyı ve 8 bine yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Güvenlik pazarına açılan pencere

13’üncü Milipol Katar Fuarı, Katar Hükümeti'nin 1 Eylül'den itibaren sergi ve konferanslar da dahil olmak üzere iş toplantılarının düzenlenmesine izin veren COVID-19 önleme kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasına yönelik kapsayıcı ana planı çerçevesinde gerçekleştirilecek. Milipol Katar, teknolojik gelişmeler ve koronavirüs pandemisinin ardından artan iç sağlık ve güvenlik gereksinimleri nedeniyle hızlı bir dönüşüm geçiren Orta Doğu güvenlik pazarına açılan bir pencere görevi görüyor.

Milipol Katar’a katılımını bildiren şirketlet ise şöyle: Çin’den Huawei Teknolojileri, Türkiye’den Ares Tersanecilik, Canovate Ballistic, and Nurol Makina ve Sanayi A.Ş, İngiltere’nin kontrol odası sistemleri lideri Winsted Limited; Fransız mikrodalga güvenlik uzmanları MC2 Technologies; İtalya’dan şifreleme teknoloji uzmanı Boole Server; Belçika’nın yardım tedarikçisi Alpinter SA; Alman tehlikeli madde taşımacılığı şirketi Lufracom GmbH ve ülkenin önde gelen kişisel koruyucu ekipman üreticilerinden Haix Schuhe Produktions Und Vertriebs ile Danimarka gözetim teknolojisinin öncüsü Covidence A/S.

Fuara katılacağını bildiren şirketler şu alanlarda faaliyet gösteriyor: Yangın ve koruma altyapısını destekleyen ürün ve mühendislik sistemleri tedarikçileri, hizmet ve güvenlik eğitimi danışmanları; erişim kontrolü üreticileri, kişisel koruma ekipmanı üreticileri; kimlik doğrulama ve siber güvenlik sistemleri; risk değerlendirmesi ve kriz yönetimi danışmanları; elyaf ve kumaş tedarikçileri; ölçüm ve analiz, hareketlilik ve optik ekipman üreticileri; iletişim ve iletim sistemlerinin yanı sıra silah ve mühimmat tedarikçileri.