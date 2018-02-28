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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN HAYVAN HIRSIZLARINA JANDARMADAN OPERASYON

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL İstanbul'da hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı. İstanbul İl Jandarma ekipleri,  Silivri'de kiraladıkları araçlarla kendilerine aile süsü vererek hayvan hırsızlığı yaptığı...

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN HAYVAN HIRSIZLARINA JANDARMADAN OPERASYON

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL
İstanbul'da hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.
İstanbul İl Jandarma ekipleri,  Silivri'de kiraladıkları araçlarla kendilerine aile süsü vererek hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Jandarma son olarak Silivri Çayırdere Mahallesi'nde Ö.B.'ye ait 5 büyükbaş hayvanı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 5 kişilik şebekeyi takibe aldı. Plakası tespit edilen aracın kiralık olduğu tespit edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için aile gibi davrandığı belirlendi. Şüpheliler Arnavutköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Çalınan hayvanlar da bulunarak sahibi Ö.B.'ye teslim edildi. Hırsızların yakalanmasına ve hayvanlarının teslim edilmesine çok sevinen Ö.B. jandarmaya teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:
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-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri
-Hayvanları bulunan Ö.B.'nin jandarmaya teşekkür etmesi

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