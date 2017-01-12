(GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜYLE) ESENLER'DE ÇATIDAN DÜŞEN KAR BİRİKİNTİSİ KORKUTTU

* Kar kütlesinin düşme anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasında.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Esenler'de dün akşam saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi ağırlık yapınca sokak içerisine düştü. Olaydan dakikalar önce alınan önlem can kaybı ve yaralanmayı önledi.

Esenler, Turgut Reis Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi ağırlık yapınca kiremitlerle birlikte sokağa düştü. Olaydan dakikalar önce ihbar üzerine polisin sokağı araç ve yaya trafiğine kapatması bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Bu anlar ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kar kütlesi kiremitlerle birlikte sokağa düşüyor. Sokak karanlığa gömülüyor. Bu anlar sokaktakiler panik içinde olay yerine koşuyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

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-Polisin caddeyi kapatması

-Kar kütlesinin düşmesi

-Sokağın karanlığa gömülmesi

-Yaşanan panik

(Aktüel Görüntü)

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-Olayın meydana geldiği bina

-Çatıdaki kar birikintileri

-Yere düşen kar ve kiremit parçaları

-Bina sakini ile röp (Mehmet Ulu)

-İtfaiye ve zabıta ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar