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GÜVENLİK GÖREVLİSİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Haber: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL- Sultangazi'de, güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Akın Kendir, yolda yürürken akli dengesi olmadığı iddia edilen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Olay, dün saat 14:00 sıralarında,...

GÜVENLİK GÖREVLİSİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Haber: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-

Sultangazi'de, güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Akın Kendir, yolda yürürken akli dengesi olmadığı iddia edilen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Olay, dün saat 14:00 sıralarında, Zübeyde Hanım Mahallesi 1429 Sokak üzerinde meydana geldi. Özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Akın Kendir, evine doğru yaya olarak yürüdüğü sırada akli dengesi olmadığı öne sürülen Müslüm A. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kendir, çevredekiler tarafından apar topar özel bir hastaneye götürüldü. Kendir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Polis, Müslüm A.'yı gözaltına aldı, Akın Kendir'in ölümüne sebep olan pompalı tüfeğe de el koydu. Adli Tıp Kurumu'na otopsi için götürülen Kendir'in cenazesi buradan ailesi tarafından alındı. Gazi Cemevi'ne getirilen Akın Kendir'in cenazesi, defnedilmek üzere Sivas'ın Zara İlçesi'ndeki Deredam Köyü'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Akın Kendir'in fotoğrafları

-Genel ve detaylar

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