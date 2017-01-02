GÜVENLİK GÖREVLİSİ FATİH ÇAKMAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL
Reina’daki saldırıda hayatını kaybedenlerden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak için Bağcılar Yavuz Selim Camii'nde tören düzenleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Cenazeden görüntüler
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL Reina’daki saldırıda hayatını kaybedenlerden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak için Bağcılar Yavuz Selim Camii'nde tören düzenleniyor. Görüntü Dökümü: ---------- -Cenazeden görüntüler
02 Ocak 2017 Pazartesi 13:23
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL
Reina’daki saldırıda hayatını kaybedenlerden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak için Bağcılar Yavuz Selim Camii'nde tören düzenleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Cenazeden görüntüler
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