Gürsel Tekin: Elinizi üniversitelerden çekin

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, () ÜNİVERSİTELERİN bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak yeni bir üniversite olmasına yönelik tasarının geri çekilmesi için öğrenci ve öğretim görevlilerinin protestoları devam ediyor.

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, üniversitenin bahçesinde kurulan standa gelerek eylemcilere destek verdi. Komisyon kararının geri çekilmesi için başlatılan imza kampanyasına da katılan Gürsel Tekin, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Üniversitesi'nin iki farklı üniversiteye bölünmesine ilişkin açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Gerçekten ideolojikse sandık koyalım. Hem bölgeye bir sandık koyalım. Üniversite içine koyalım, öğretim görevlileri ayrı, öğrenciler ayrı oy kullansınlar. Her siyasi partinin burada temsilcileri var. Sandık kararında burayla ilgili bir bölünme çıkacaksa, eyvallah hiç itiraz yok. Sadece birileri karar alıyor ve sadece kendi kararlarını birilerin dikte etmeye çalışıyorsa buna herkesin direnmesi lazım. Ne hakkınız var. Bu kadar marka değeri oluşmuş üniversiteleri sadece birileri karar alıyorsa, bu karar da uygulanmıyorsa, buna direnç gösteren insanlara da ideolojik diye tarif ediliyorsa çok yazık. Bunlar beli ki anlamamışlar."



"İDEOLOJİK OLUP OLMADIĞINI ONLARA SORALIM"

Gürsel Tekin, "Bu hükümet emlakçı hükümet. Bu hükümetin buraya bakışı kupon arsa bakışıdır. Üniversite akademi bakışı değil. Burada AK Partili ailelerin çocukları var. Onlara soralım. İdeolojik olup olmadığını onara soralım. Onlar kabulümdür diyorsa hiç itiraz etmeyeceğiz. Elinizi üniversitelerden çekin. Elinizi bilimden çekin. Üniversitelerin arazilerini kupon arsa olarak görmekten vazgeçin" diye konuştu.

"BURASI SAHİPSİZ BİR ÜLKE DEĞİL"

Bir basın mensubunun komisyonun kararının Meclis'ten dönüp dönmeyeceği ile ilgili sorusuna ise Tekin, "Elbette niye dönmesin. Çok kolay döner. Merak etmeyin buradaki öğrenciler, veliler, yöneticiler hukuksal haklarını da kullanacaklardır. Burası sahipsiz bir ülke değil. CHP olarak da üzerimize düşen görev neyse onu da sonuna kadar yerine getireceğiz" ifadesini kullandı.

Öğrenciler de yaptıkları eylemlerin ideolojik olmadığını ve sadece üniversitelerinin bölünmesini istemediklerini belirtirken, bahçeye getirilen tahta ve sıralarda ders gördüler. Öte yandan bahçeye eylemler süresince çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı.

(FOTOĞRAF)