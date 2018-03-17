GÜRSEL TEKİN: ÇİFTLİK BANK 'IN ARKASINDA ÇOK CİDDİ  BİR ÇETENİN OLABİLECEĞİNE İHTİMAL VERİYORUM 

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çiftlik Bank ile ilgili olarak "Bu mizahi bir şekilde, 'biri geldi, dolandırdı ve gitti' şeklinde tarif edilecek bir şey değildir. Bunun arkasında mutlak ve mutlak ciddi bir kadro vardır, dolandırıcı bir ekip vardır. Bu ekip çözülürse bu mesele de çözülür. Çiftlik Bank'ın arkasında çok ciddi bir çetenin olabileceğine ihtimal veriyorum ve inanıyorum" dedi.

Gürsel Tekin, Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında kendilerine vaat edilen yeşil alan, kapalı otopark gibi sözlerin tutulmadığını öne süren Turgut Reis Dönüşüm Sitesi sakinleriyle bir araya geldi.

Projenin yürütüldüğü alanda site sakinlerinin şikayetlerini dinleyen Gürsel Tekin, alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra site sakinleriyle birlikte bir basın açıklaması yapan. Tekin, CHP olarak 2007'den itibaren kentsel dönüşümün yerinde olması gerektiğini ifade ettiklerini, ancak buna uyulmamasıyla birlikte çok sayıda mağduriyet yaşandığını söyledi. Bunun ilk örneklerinden birinin de Sulukule olarak bilinen Sultan Mahallesi'nde yaşandığını vurgulayan Tekin, "Sultan Mahallesi'nde oturan herkes sürgüne tabi tutuldu" diye konuştu. Gürsel Tekin, "Buraya baktığınızda neredeyse yeşil alan sıfır noktada, bu kadar yüksek emsal ile vatandaşa 'size iyi ev yapacağım' diyerek Çiftlik Bank gibi ne yazıkki devletin kurumları da dolandırmaya başlamış. Bu vatandaşların dertlerini anlatabilecekleri bir merci yok" dedi.

"BU İNSANLARIN EVLERİNE GÖZLERİNİZİ DİKMEYİN"

Gürsel Tekin, Turgut Reis Mahallesi'ndeki projeye aykırı olarak yapılan dönüşüm uygulamasını Esenler CHP ilçe örgütü olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve parlamentoya kadar taşıyacaklarının altını çizdi.

Tekin,"İstanbul'da yüz binlerce böyle sorun var. İnsanlar yuvalarını yaparken çok kolay yapmıyor. Büyük imkansızlıklar içinde parasını, altınını satarak buralarda ev alıyorlar. Bu insanların evlerine gözlerinizi dikmeyin. Bırakın insanlar kendi yuvalarında huzur içinde yaşasınlar" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMLER, 'YIKIM DÖNÜŞÜMLERİ'NE DÖNÜŞÜYOR"

Site sakinlerinin yaşadıkları mağduriyetler üzerine açıklamalarda bulunan Tekin şunları söyledi:

"Belediyeler otopark konusunda modern dolandırıcılık yapıyor. Otopark yapma karşılığı para alıyorlar, aldığınız bu harçlar karşılığında bugüne kadar İstanbul'da bugüne kadar İstanbul'da ben, bir tek otopark yapıldığını görmedim. Vatandaşlarımızı buradaki yerleri kentsel dönüşüme tabi tutulmuş. Ama buranın sorunu şu; projeye uygun yapılmamış. Daha önce vaat edilirken 'bu yapılacak ve uygulamaların tamamı benzer olacak denmiş. Ama birine farklı bir uygulama, birine de farklı bir uygulama yapıyorsunuz. Buradaki emsal artışlarından tapusu olan vatandaşlarımızı faydalanıyor mu? Hayır... Kim faydalanıyor? Buna ne hakkınız var. Burada oturan 280 hane yarın buradan çıktığında 3 metre yolda ne itfaiye girebilecek ne de çift şerit yapabileceksiniz. Burada en önemlisi yargı bu planı durdurma kararı almış ama buna rağmen halen çalışma var. Burada ciddi bir mağduriyet var. Bu kafayla kentsel dönüşümler, 'yıkım dönüşümleri'ne dönüşüyor."

ÇİFTLİK BANK İDDİALARI

Gürsel Tekin basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Çiftlik Bank dolandırıcılığı iddiaları hakkında bir soru üzerine Gürsel Tekin, "Türkiye'de bu organize işler ne sondur ne de ilktir. Şöyle bir empati yapın; bir garip çocuk geliyor, devletin kurumlarını da topluyor açılışlar yapıyor. Bankalarda çok ciddi kredi hesapları açıyor. Bunun arkasında organize bir çete olmaması mümkün değildir" şeklinde yanıt verdi.

"BUNUN ARKASINDA MUTLAK VE MUTLAK CİDDİ BİR KADRO VARDIR"

Tekin, "Bu mizahi bir şekilde, 'biri geldi, dolandırdı ve gitti' şeklinde tarif edilecek bir şey değildir. Bunun arkasında mutlak ve mutlak ciddi bir kadro vardır, dolandırıcı bir ekip vardır. Bu ekip çözülürse bu mesele de çözülür. Çiftlik Bank denilen şeyin arkasında çok ciddi bir çetenin olabileceğine ihtimal veriyorum ve inanıyorum" şeklinde konuştu. ifadelerini kullandı.

SİTE SAKİNLERİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

Öte yandan site sakini Mehmet Güveç de yaşadıkları mağduriyeti anlatmak üzere bir basın açıklaması yaptı. Güveç, "Bugün geldiğimiz aşamada 416. sokağı, bizim eski arsalarımızın olduğu parsele kattılar. Belediye başkanımızın bize vaat ettiği yeraltı otoparkımızı ve yeşil alanı iptal ettiler. Bizler site sakinleri olarak 1976'dan beri 416 sokak olarak kullandığımız yolumuzu, otoparkımızı ve yeşil alanı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Gürsel Tekin'in kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluşması

-CHP'li vekil site sakinleriyle konuşması

-Gürsel Tekin'in projenen gerçekleştiği alanda incelemeleri

-Tekin'in basın açıklaması

-Mehmet Güveç'in basın açıklamasını okuması

-Tekin'in Çiftlik Bank sorusunu yanıtlaması

-Genel ve detaylar



