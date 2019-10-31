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Gürcistan Başbakanı Gakharia, yarın Türkiye’ye gelecek
GÜRCİSTAN Başbakanı Giorgi Gakharia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Başbakanı Gakharia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti...
GÜNDEM 30.10.2019, 21:04
GÜRCİSTAN Başbakanı Giorgi Gakharia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Başbakanı Gakharia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Başbakanı Gakharia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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