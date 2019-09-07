Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi



TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan gelen otomobilde yapılan aramada 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan gelen yabancı plakalı otomobili riskli olarak değerlendirip, X-ray taramasına sevk etti. Aracın tabanında şüpheli yoğunluk saptanması üzerine dedektör köpekler kullanılarak detaylı arama yapıldı. Köpeklerin de aşırı tepki vermesiyle aracın ön ve arka koltukları söküldü. Aracın tabanında belirlenen kapak açılırken, burada boşluklara gizlenmiş, mavi karbon kağıda sarılarak bantla kaplanmış ve üzeri köpeklerin koku almasını zorlaştırmak amacıyla kırmızı toz biber ile örtülmüş 39 paket tespit edildi. Paketlerin içinde yer alan maddenin, uyuşturucu test cihazında gerçekleştirilen analizinde Afyon sakızı olduğu saptandı.

Ele geçirilen 73 kilogram Afyon sakızının piyasa değerinin 2 milyon 850 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

ANKARA, ()