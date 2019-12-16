GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,() GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölye itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Güngören Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta...
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,() GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölye itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Güngören Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin üretim yaptığı sırada çıkan yangın bir anda tüm çatı katını sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında çatı katında bulunan işçiler kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, atölyede hasar oluştu.
Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
Alev alev yanan daire
(AKTÜEL)
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması
Sokaktan görüntü
Binadan görüntü
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