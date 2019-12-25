GÜNGÖREN'DE SOKAKTA CESET BULUNDU
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL Güngören'de park halindeki kamyonetin yanında erkek cesedi bulundu. Olay, Güngören Genç Osman Mahallesi Acar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki bir kamyonetin yanında...
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL
Güngören'de park halindeki kamyonetin yanında erkek cesedi bulundu.
Olay, Güngören Genç Osman Mahallesi Acar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki bir kamyonetin yanında hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede cesedin üzerinde darp ve yara izine rastlamadığı öğrenildi. Cesedin 46 yaşındaki Hasan Yazıcıoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Cesetten görüntü
-Polis ve sağlık ekipleri
-Olay yeri inceleme
-Genel ve detaylar
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