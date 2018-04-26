GÜNGÖREN'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI -1

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL

Güngören'de seyir halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Güngören Gençosman Caddesi Çinçindere Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobile saat 15.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken araçta bulunan 2 yaralı çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Otomobilden görüntü

-İnceleme yapması

-Detaylar