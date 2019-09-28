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GÜNGÖREN'DE BUGÜN DE PARKLARDA YATANLAR BULUNUYOR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/ İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, düne göre azalsa da bugün de çadır kurarak parklarda yatanlar bulunuyor. Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düne göre azalsa...

GÜNDEM 27.09.2019, 23:57
GÜNGÖREN'DE BUGÜN DE PARKLARDA YATANLAR BULUNUYOR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, düne göre azalsa da bugün de çadır kurarak parklarda yatanlar bulunuyor.
Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düne göre azalsa da bazı ailelerin geceyi geçirmek için çadır kurdukları görüldü. Vatandaşlar, çocukları depremden dolayı tedirgin olduğu için parkta kalmaya devam ettiklerini bildirdiler.

Görüntü Dökümü:
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- 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan görüntü
- Parkta kurulan çadırlar 
- Vatandaş ile röp
- Genel ve detaylar 


 

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