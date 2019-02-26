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(Gündüz görüntüleriyle) BEŞİKTAŞ'TA DUVAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ASKIDA KALDI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Hüseyin COŞKUN - Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL,()  Beşiktaş'ta gece saatlerinde bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda göçük meydana geldi. Göçük iki ağacı yerinden sökerken, sokakta...

(Gündüz görüntüleriyle) BEŞİKTAŞ'TA DUVAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ASKIDA KALDI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Hüseyin COŞKUN - Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL,() 
Beşiktaş'ta gece saatlerinde bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda göçük meydana geldi. Göçük iki ağacı yerinden sökerken, sokakta bulunan 4 otomobil ise askıda kaldı. Göçüğün meydana getirdiği hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Dikilitaş Mahallesi'nde yer alan Bestekar Aralığı'nda saat 03.30 sıralarında göçük meydana geldi. Büyük bir gürültüyle gerçekleştiği belirtilen göçük, bir apartmanın bodrum katındaki bahçeden sokak seviyesine yükselen duvarın yıkılmasına yol açtı. Kaldırımda bulunan 2 ağaç da duvarla birlikte bahçeye devrilirken, sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobil ise askıda kalarak, bahçeye düşmekten son anda kurtuldu. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri, ne olduğunu anlayabilmek için sokağa döküldü. Durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bazı mahalle sakinlerinin araçlarını geri çekmeye çalıştığı öğrenilirken, bazılarının ise askıda kalan araçlarının düşmemesi için halatlarla önlem aldığı görüldü. Göçükte herhangi bir yaralanma ya da can kaybı vakası yaşanmadı.

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, askıda kalan araçları vinçlerle askıda kalan araçları kurtardı. Sabah saatlerinde Beşiktaş Zabıta ekipleri göçüğün yaşandığı yere gelerek hasar tespit çalışması yaptı. Zabıta ekipleri daha sonra yola şerit çekerek kapattı. 

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK"
Bina sakini Erol Sağır, “Gece olmuş ben görmedim. Beni uyandırdılar. Büyük bir gürültü duyduk nasıl olduğunu anlamadık, şaşırdık. Park halinde araçlar vardı. Araçların uçlarına kadar yıkılmıştı. Acaba neden, nasıl olduğunu bende bilmiyorum. Çok şaşırdım" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-İstinat duvarının olduğu sokaktan görüntü
-Yıkılan alan
-Zabıta ekiplerinin tespit çalışmaları
-Bina sakiniyle röp.
-Sokağın şerit çekilerek kapatılması
-Genel ve detaylar
 

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