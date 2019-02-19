(Gündüz görüntüleriyle) BAHÇELİEVLER'DE DOĞALGAZ PATLADI: SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL ()

Bahçelievler'de bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlaması sokağı savaş alanına çevirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şeker Sokak'taki 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede saat 05.00 sıralarında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. Şiddetli bir patlamada sesine uyanan mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Patlamada bir kadın yaralanırken, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak çevrede önlem aldı.

PENCERELER METRELERCE UZAĞA SAVRULDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Patlamanın yaşandığı dairenin balkonunun duvarının yıkılması, pencerelerin metrelerce uzağa savrulması, sokakta bulunan birçok aracın etrafa saçılanlar nedeniyle zarar görmesi patlamanın şiddetini ortaya koydu. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri de itfaiye ekipleriyle birlikte çalışma yürüttü. Apartmandaki diğer dairelerde yaşayanlar, tahliye edildi. Çalışmalar devam ediyor.

Ek görüntüler

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-Hava aydınlanınca çekilen görüntüler

-Dairenin görüntüsü

-Hasar gören araçlar

-Cam parçaları

-Temizlik çalışmaları

-Mahalleli ile röpler

-Genel ve detaylar

Görüntü DÖkümü:

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- Olay yeri

- Ekiplerin çalışmaları

- Yaralı kadın

- Genel ve detay görüntüler