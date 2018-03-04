(gündüz görüntüleri)- HEYBELİADA'DA 3 AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR-Cem TURSUN-İstanbul

Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada çıkan yangın iki binaya da sıçramıştı. Yangın sonucu 3 bina kül olmuştu. Yangının boyutu gündüz çekilen görüntülerde net olarak ortaya çıktı. Yanan binalar küle dönerken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ

-Yanan binalar

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Deniz yoluyla gelen itfaiye ekipleri

-Gemiden detaylar

-Alev alev yanan binalar

-İtfaiye ekipleri

-Vatandaşların müdahaleleri

-Yangını söndüren vatandaşlarla röp

- Leyla Aktaş Rosenberger röp

-Söndürülen binalar

-Dumanlar

-Soğutma çalışmaları

-Genel ve detaylar



03.03.2018 - 20.39 Haber Kodu : 180303180

03.03.2018 - 20.46 Haber Kodu : 180303181

03.03.2018 - 21.11 Haber Kodu : 180303184

03.03.2018 - 22.17 Haber Kodu : 180303188

03.03.2018 - 22.47 Haber Kodu : 180303192

