(gündüz görüntüleri)- HEYBELİADA'DA 3 AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR-Cem TURSUN-İstanbul
Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada çıkan yangın iki binaya da sıçramıştı. Yangın sonucu 3 bina kül olmuştu. Yangının boyutu gündüz çekilen görüntülerde net olarak ortaya çıktı. Yanan binalar küle dönerken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ
-Yanan binalar
-Ekiplerin çalışması
-Detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-Deniz yoluyla gelen itfaiye ekipleri
-Gemiden detaylar
-Alev alev yanan binalar
-İtfaiye ekipleri
-Vatandaşların müdahaleleri
-Yangını söndüren vatandaşlarla röp
- Leyla Aktaş Rosenberger röp
-Söndürülen binalar
-Dumanlar
-Soğutma çalışmaları
-Genel ve detaylar
03.03.2018 - 20.39 Haber Kodu : 180303180
03.03.2018 - 20.46 Haber Kodu : 180303181
03.03.2018 - 21.11 Haber Kodu : 180303184
03.03.2018 - 22.17 Haber Kodu : 180303188
03.03.2018 - 22.47 Haber Kodu : 180303192