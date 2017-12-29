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GÜNCELENEN BYLOCK LİSTESİNE GÖRE İSTANBUL'DA TOPLAM 201 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, Güncellenen ByLock listesi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar ve ağır ceza mahkemelerindeki davalar kapsamında tutuklanan 201 kişi tahliye edildi. FETÖ/PDY mensuplarının...

GÜNCELENEN BYLOCK LİSTESİNE GÖRE İSTANBUL'DA TOPLAM 201 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,
Güncellenen ByLock listesi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar ve ağır ceza mahkemelerindeki davalar kapsamında tutuklanan 201 kişi tahliye edildi.
FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul'daki terör davalarını görmekle yükümlü mahkemeleri, güncellenen listedeki zanlıların durumlarını incelemeye aldı. Başsavcılıkça örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan, haklarında başkaca yeterli delil bulunmayan ve kullandıkları numaralar son listede yer alan 26 kişi tahliye edildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17 farklı ağır ceza mahkemesi de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında dava açılan 175 sanığın durumunu inceleyerek tahliye kararı verdi. ByLock listesi üzerinde mahkemenin yaptığı incelemeler halen devam ediyor. Böylece toplamda 201 kişi tahliye edilmiş oldu.

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