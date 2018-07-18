Gümüşhane'de çatışma kesildi, arama-tarama çalışmaları başlatıldı

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler dün akşam saatlerinde çıkan ve gece boyu devam eden çatışmalar kesildi. ATAK ve Kobra helikopterlerinin sevk edildiği bölgede hava destekli arazi arama-tarama çalışması başlatıldı.

Gümüşhane'de, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon lira ödül ile Kırmızı Kategori'de bulunan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan terörist grubun yakalanması için bölgede sürdürülen operasyonlarda sıcak temas sağlandı. Kürtün ilçesi Elceyiz köyü Kayagil mevkiinde dün akşam saatlerinde kıskaca alınan PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Gece yarısına kadar belirli aralıklarla devam eden çatışma bölgesine askeri birlikler sevk edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da bölgeye ulaştı.

'TESLİM OLUN' ÇAĞRISI

Çatışma bölgesini çembere alan güvenlik güçlerinin, PKK'lı teröristlere 'teslim olun' çağrısında bulunduğu ancak grubun bu çağrılara ateşle karşılık verdiği öğrenildi. 5 yada 6 kişi olduğu belirlenen grupta, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Yeşil Kategori'de 1 milyon lira ödül ile aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in de yer aldığı belirlendi. Terörist unsurların çatışmada yaralanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ARAMA-TARAMA BAŞLATILDI

Gece yarısı kesilen çatışma bölgesinde güvenlik güçleri sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama-tarama faaliyetine başladı. Teröristlerin bölgeye patlayıcı tuzaklamış olma ihtimaline karşı güvenlik güçleri dedektör eşliğinde arama-tarama sürdürüyor. Bölgeye sevk edilen ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler ile insansız hava aracı da (İHA) operasyona havadan destek veriyor.

KAN İZLERİNDEN TAKİP



Teröristlerin takibi sürerken, zorlu doğa şartlarında araziyi didik didik arayan ekipler kan izlerine rastladı. Ekipler, operasyonlarını kan izlerinin bulunduğu alan ve çevresinde yoğunlaştırdı. Yaralı teröristlere ait olduğu tahmin edilen kan izleri üzerine harekete geçen JÖAK timleri bölgede takibini sürdürmeye başladı. Kırsaldaki arama- tarama faaliyetlerine jandarmanın en seçkin birliğinden oluşan Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri de sevk edildi.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Kürtün ilçesi Elceyiz köyü Kayagil mevkiinde dün akşam saatlerinde kıskaca alınan PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma sesleri kameralara yansıdı. Bir kadın kayda aldığı görüntülerde asker için 'Allah'ım sen yardım et' dediği duyuluyor. Görüntülerde ateş açılan ormanlık alanda dumanların yükseldiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çatışma anı görüntüleri

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE -