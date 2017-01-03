GÜLTEKİN AVCI'NIN YARGILANDIĞI "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" DAVASI



Haber: Hayati KILIÇ- İSTANBUL ()

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski cumhuriyet savcısı ve avukat Gültekin Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve TBMM'yi alenen aşağılama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Gültekin Avcı, Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık Gültekin Avcı'ya avukatına tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmediğini avukatsız savunma yapıp yapmayacağını sordu. Gültekin Avcı "Avukatıma bizzat tekrar tebliğ yapılmasını talep ediyorum. Gelecek celse avukatım gelmezse savunma yapıp yapmayacağıma karar vereceğim. Ancak, sayın Cumhurbaşkanı tüm dünya kamuoyu önünde yaptığı açıklamada tüm davalardan vazgeçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın davadan vazgeçip geçmediği sorulsun" dedi. Mahkeme hakimi ise işlenen suçun şikayete bağlı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay ise şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık Gültekin Avcı'nın avukatına tebligat çıkarılması için ertelendi.

İDDİANEMEDEN

İddianamede, sanık Gültekin Avcı'nın çeşitli tarihlerde attığı tweetlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağıladığı belirtiliyor. Tutuksuz yargılanan sanık Avcı'ya TCK 301 ve 299. maddeleri gereğince toplam 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.