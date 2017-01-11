GÜLSUYU DAVASI'NDA "ÖRGÜT LİDERLİĞİ" YLE SUÇLANAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Arzu KAYA, İstanbul

Maltepe Gülsuyu'nda, 2013 yılı Eylül ayında Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, iddianamede örgüt lideri olarak belirtilen Mesut Turhan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29. celsesi görülen 'kapalı' duruşmaya 6'sı tutuklu 11 sanık ile Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray ve dedesi Mustafa Meray ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma salonunun olduğu B blok -3. katta asansörler iptal edildi. Adliye içinde de polis ekipleri hazır olarak bekledi.

"SİLAHI KİM, HANGİ AMAÇLA KULLANDI?"

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı dosyayı incelediğini belirterek Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi, Gökhan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili olay yerinden ele geçirilen kovanların daha önce Ayhan Koca'nın ikametine ateş edilmesi olayında kullanıldığının belirtildiğini kaydetti. Bu olaylara ilişkin suç evraklarını Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden isteyen savcı, silahların olay tarihlerinde kim tarafından, nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı yönünden hazırlanan evrakların da emniyetten istenmesini talep etti.

"ÇETE YOK, MAHALLEDEN ARKADAŞIZ"

Taraf avukatları ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep ederken tutuklu sanıklardan Mesut Turhan, "38 aydır tutukluyum. Hasan Ferit olayında İstanbul'da değildim. Neye dayanarak ben çete lideri olarak görülüyorum? Ben ne demişim, ne söylediğimi yapmışlar? Çete yoktur, biz mahalleden arkadaşız" dedi.

"BEN NEDEN SİLAH TAŞIYORUM, KİMSE SORMUYOR"

Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklardan Emrah Ok ise, "Ben neden silah taşıyorum kimse sormuyor. Kapımın önünde 3 kez silahlı saldırıya uğradım. Gülsuyu mahallesinde silahlı, maskeli gezen insanlar var. DHKP-C terör örgütü beni ve ailemi tehdit ediyor. Biz çete değiliz. Aynı mahallede oturuyoruz" diye konuştu. Söz alan diğer sanıklar da beraatlarını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısının talepleriyle ilgili gerekli yazıların yazılmasına, iddianamede örgüt lideri olarak belirtilen Mesut Turhan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 1 Mart tarihine erteledi.

